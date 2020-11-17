Выявлена кампания по дезинформации о конфликте в Нагорном Карабахе

С началом последнего обострения конфликта в Нагорном Карабахе в армяноязычном сегменте Интернета зафиксировали всплеск активности фейковых аккаунтов, с помощью которых распространялась дезинформация. Об этом сообщил руководитель проекта по мониторингу, анализу и обработке информации в Интернете DataLocator Эдгар Григорян.



«Все началось в армянской социальной сети ArmFriends. С разных IP-адресов как по команде начали массово регистрировать новые аккаунты от имени якобы армянских пользователей. С этих аккаунтов внутри соцсети стали распространяться панические настроения», - заявил специалист в интервью RT.

Вскоре было принято решение проанализировать не только ArmFriends, а также Facebook, Instagram, Telegram, «ВКонтакте», «Одноклассники». С сентября и до 9 ноября в общей сложности было выявлено 6 498 фейковых аккаунтов. Оказалось, что главным географическим источником распространения дезинформации стал Азербайджан.

«На первом месте Азербайджан - 31%. На втором месте Турция - 21%. На третьем месте неожиданно оказалась Великобритания - почти 19%», - рассказал Григорян.

По его словам, эту работу выполнял искусственный интеллект, который постоянно находился в поисках источников информации, а также анализировал различные Telegram-каналы, страницы пользователей социальных сетей. Что примечательно, большое количество фейковых страниц было создано еще до начала боевых действий в регионе.

Напомним, что ситуация на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе обострилась утром 27 сентября. Минобороны Армении сообщило, что в Карабахе ВС страны сбили два вертолета и три беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Азербайджана. Позже Минобороны Азербайджана эту информацию опровергло и сообщило о начале контрнаступательной операции.

10 ноября президент России Владимир Путинин, премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. В регион ввели российских миротворцев.