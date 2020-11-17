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Путин заявил о соблюдении договоренностей по Карабаху

Ян Брацкий
14:21 17.11.2020
Совместное соглашение об урегулировании вооруженного конфликта лидеры России, Армении и Азербайджана подписали 10 ноября.
Путин заявил о соблюдении договоренностей по Карабаху
© Фото: Adrien Vautier, Keystone Press Agency, Globallookpress

Достигнутые по ситуации в Нагорном Карабахе договоренности исполняются. С таким заявлением выступил президент Российской Федерации Владимир Путин. По мнению главы российского государства, это создает условия для урегулирования конфликта на справедливой основе.

«Российская сторона предприняла самые активные усилия, чтобы помочь остановить боевые действия между двумя дружественными нам государствами и побудить их найти компромиссные решения. В результате нашего посредничества 9 ноября достигнуты договоренности о полном прекращении огня и развертывании в Нагорном Карабахе российского миротворческого контингента», - сказал Путин.

Совместное соглашение об урегулировании вооруженного конфликта лидеры России, Армении и Азербайджана подписали 10 ноября. Согласно принятому решению, часть районов Нагорного Карабаха перешла Азербайджану.

При этом стороны условились о полном прекращении огня и обмене военнопленными и телами убитых. Вдоль Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, разместился контингент российских миротворцев. Они обеспечат выполнение сторонами взятых на себя обязательств, а также безопасность местных жителей.

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