В Кремле оценили итоги договоренностей по Нагорному Карабаху

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал наступление мира важнейшим итогом соглашения о прекращении огня в Нагорном Карабахе.

«Прежде всего, конечно, нужно ориентироваться на то, что пушки молчат. Это главный итог. Люди не гибнут. И это самое ценное, что может быть», - заявил Песков.

Официальный представитель Кремля подчеркнул, что главное для России - интересоваться тем, как сохранить недавно установленный мир в Нагорном Карабахе, как обеспечить возвращение всех перемещенных лиц, беженцев и как отслеживать сохранение этого мира.

Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Согласно заявлению, Азербайджан получает контроль над территориями Агдамского, Газахского, Кельбаджарского и Лачинского районов. Обе стороны должны обменяться военнопленными.

Для контроля за прекращением огня в зоне нагорно-карабахского конфликта развертывается российский миротворческий контингент в количестве 1960 военнослужащих, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники.