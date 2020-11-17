Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В Кремле оценили итоги договоренностей по Нагорному Карабаху

Алена Миронова
13:48 17.11.2020
Дмитрий Песков отметил, что главное для России - интересоваться тем, как сохранить недавно установленный мир.
В Кремле оценили итоги договоренностей по Нагорному Карабаху
© Фото: Илья Питалев, РИА Новости

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал наступление мира важнейшим итогом соглашения о прекращении огня в Нагорном Карабахе.

«Прежде всего, конечно, нужно ориентироваться на то, что пушки молчат. Это главный итог. Люди не гибнут. И это самое ценное, что может быть», -  заявил Песков.

Официальный представитель Кремля подчеркнул, что главное для России - интересоваться тем, как сохранить недавно установленный мир в Нагорном Карабахе, как обеспечить возвращение всех перемещенных лиц, беженцев и как отслеживать сохранение этого мира.

Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Согласно заявлению, Азербайджан получает контроль над территориями Агдамского, Газахского, Кельбаджарского и Лачинского районов. Обе стороны должны обменяться военнопленными.

Для контроля за прекращением огня в зоне нагорно-карабахского конфликта развертывается российский миротворческий контингент в количестве 1960 военнослужащих, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
14:44 В стране и мире
Видео
Момент падения автомобиля в реку у храма Христа Спасителя попал на видео
14:21 В стране и мире
Путин заявил о соблюдении договоренностей по Карабаху
13:55 В стране и мире
Видео
«Ожидается день жестянщика»: синоптики предупредили москвичей о надвигающемся ледяном дожде
11:50 В стране и мире
Роспотребнадзор предупредил о мутации коронавируса в Сибири
11:40 Эксклюзив
«Черные пакеты грузили в катафалк»: очевидцы рассказали о происходившем в московской клинике
Популярное
Популярное
Жена Хрусталева возмутилась публикациями о госпитализации мужа
«Мы не небожители»: Елена Воробей оценила положение артистов из-за ограничений по COVID-19
Переживший клиническую смерть рассказал о своих видениях «загробной жизни»
Названы главные способы выяснить, взломан ли ваш смартфон
В МВД назвали новый вид мошенничества в московских магазинах
Стало известно о состоянии госпитализированного Запашного
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.