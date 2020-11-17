В Кремле прокомментировали инициативу по поддержке артистов в условиях пандемии

Какие-либо меры поддержки эстрадных артистов в Кремле не обсуждаются. С таким заявлением выступил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об оказании помощи певцам и актерам в условиях пандемии коронавирусной инфекции.

«Насколько я знаю, каких-либо мер сейчас в данном случае не рассматривается», - сказал Песков.

Представитель Кремля добавил, что киносъемки и работы над творческими телевизионными проектами не прекращаются.

«Телевидение функционирует, вся творческая работа продолжается, театры, как вы знаете, работают, с известными ограничениями, но они неминуемы в условиях свирепствующей пандемии», - добавил пресс-секретарь главы государства.

О проблемах артистов, которые в условиях ограничений из-за пандемии коронавируса остались без заработка, ранее напомнил Валерий Меладзе. Заслуженный артист России призвал коллег отказаться от съемок в новогодних телепередачах.

Инициативу певца поддержали многие другие отечественные звезды. Продюсер Иосиф Пригожин в очередной раз заявил о бедственном положении представителей шоу-бизнеса и смежных профессий, а также призвал организовать профсоюз по защите их интересов.

Легендарный исполнитель Лев Лещенко от съемок в новогодних концертах отказываться не стал, но сообщил, что оплачивает работу своего творческого коллектива самостоятельно и не знает, насколько хватит накопленных им средств.