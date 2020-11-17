Аскольда Запашного госпитализировали в Москве

В Москве в Первую Градскую больницу доставлен художественный руководитель Большого московского цирка, народный артист РФ Аскольд Запашный. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе цирка во вторник. Причина госпитализации не уточняется.

«Ему стало плохо около 22:00 [в понедельник, 16 ноября]. Пока это вся информация на этот час», - говорится в сообщении, передает ТАСС.

Аскольд Запашный занимает пост худрука Большого московского цирка на Проспекте Вернадского с 2012 года. Стал автором сценария и режиссером ряда цирковых шоу.

В сентябре этого года Аскольд Запашный успешно перенес уже пятую в своей жизни операцию на позвоночник. Медицинскую помощь ему оказали в Германии