«Ожидается день жестянщика»: синоптики предупредили москвичей о надвигающемся ледяном дожде

Ледяной дождь накроет столичный регион вечером 18 ноября, что спровоцирует обледенение на дорогах, деревьях и линиях электропередачи. Об этом в беседе со «Звездой» рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, отметив, что похожая ситуация ожидается во всей Центральной России.

«В среду вечером с приближением теплого атмосферного фронта небо в Центральной России нахмурится и к исходу дня пойдет небольшой снег, а столбики термометров устремятся к нулевой отметке. В ночь на четверг прохождение фронтальной системы приведет к ситуации "перевернутой атмосферы", то есть на высотах в нижнем пограничном слое до полутора километров температура воздуха станет слабо положительная, а у земли потепление будет отставать, и столбики термометров покажут ноль и слабый минус. В такой ситуации снег станет переходить в мокрый снег, а после - в ледяной и переохлажденный дождь. Зона ледяного и переохлажденного дождя с 18 на 19 ноября потенциально может пройти вечером через Смоленскую область. В ночь - через отдельные районы Тверской, Ярославской, Калужской, Московской, утром - Вологодской, Владимирской, Ивановской, Костромской, а днем - Нижегородской и Кировской областей. В Москве ледяной дождь начнется 18 ноября вечером после 20 часов, и первыми под него попадут Волоколамский, Рузский, Можайский, Клинский и Дмитровский районы, а после полуночи, в период с нуля до шести часов, ледяной дождь пройдет по всему столичному региону и самой Москве. Соответственно, на дорогах, тротуарах, ветках деревьев, линиях электропередачи вероятно отложение льда 0,5-1,5 мм. Станет скользко. Ожидается "день жестянщика". Поэтому, автомобилисты и пешеходы, будьте готовы!» - поделился метеоролог.

Ранее синоптики предупредили россиян о надвигающейся погодной аномалии. Так, по данным Гидрометцентра, в некоторых регионах РФ ожидается температура, значительно превышающая норму для этого времени года, в то время как в другие субъекты страны, наоборот, придет зима.