Российский ученый объяснил мутацию COVID-19 в Сибири

Работы по исследованию изменений генома новой коронавирусной инфекции еще в начале пути, поэтому говорить определенно о причинах мутаций COVID-19 и регионах, в которых она происходит, - преждевременно.

Все собранные на этот день данные представляют интерес для исследователей, которые смогут установить происхождение болезни и подготовить статистические данные.

Такую позицию озвучил академик РАН, заведующий НИИ эпидемиологии ведомства Вадим Покровский.

«На самом деле все вирусы постоянно мутируют. Скорость разная. Считается, что быстрее мутирует вирус гриппа и вирус иммунодефицита человека (ВИЧ), у них формируются разные новые варианты. Сказать такое про коронавирус пока нельзя», - заявил эксперт в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила о некоторых изменениях в новом коронавирусе, который циркулирует в Сибирском регионе. По ее словам, это позволяет сделать вывод о постепенной мутации COVID-19.

Попова уточнила, что происходящие с вирусом эволюционные процессы не делают его более заразным и не влияют на общую эпидемиологическую обстановку.