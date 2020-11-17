В ГИБДД назвали самый безопасный вид транспорта в России

Заместитель начальника федеральной Госавтоинспекции Николай Шеюхин заявил, что общественный транспорт является самым безопасным в России.

«Сейчас мы можем констатировать, что общественный транспорт действительно становится наиболее безопасным», - цитирует РИА Новости слова Шеюхина, сказанные на международном конгрессе «Организация дорожного движения в РФ».

Согласно статистике, за последние два года зарегистрировано значительное снижение аварийности автобусов. Это касается ДТП, произошедших как по вине водителя автобуса, так и других участников дорожного движения.

По словам заместителя ведомства, к октябрю нынешнего года, в сравнении с аналогичным периодом 2019 года, число аварий по вине водителя автобуса снизилось на 34%. Число погибших сократилось на 36%, раненых - на 37%.