Автомобиль пробил ограждение и упал в реку возле храма Христа Спасителя
По непроверенной информации, в результате дорожно-транспортного происшествия водитель погиб.
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На Пречистенской набережной возле храма Христа Спасителя автомобиль пробил ограждение и упал в реку.
В результате дорожно-транспортного происшествия водитель погиб, его тело извлекли из салона представители оперативных служб города, сообщает паблик «Москва online».
На месте происшествия работают представители ГИБДД и других оперативных служб. Причины и обстоятельства произошедшего выясняются.