Оформление ДТП и детских пособий: какие документы с 1 ноября стало проще получить в РФ

С 1 ноября малообеспеченным семьям в России станет проще получить пособие на детей от трех до семи лет. Согласно распоряжению премьер-министра РФ Михаила Мишустина для оформления выплаты гражданам не нужно будет предоставлять документы, в которых сведения об алиментах. Эту информацию госорганы будут получать сами с помощью электронной системы взаимодействия между ведомствами.

Еще одно нововведение касается формата оформления ДТП: теперь вместо бумажного извещения автомобилисты во всех регионах РФ смогут оформлять его в электронном виде. Это можно будет сделать самим без вызова ГИБДД через приложение «Помощник ОСАГО» в том случае, если в аварии участвовали два автомобиля, отсутствуют пострадавшие и не причинен ущерб третьим лицам. Участники ДТП для этого должны нарисовать его схему и зафиксировать детали происшедшего на фото.

Также с 1 ноября вступил в силу приказ МВД, по которому вводится новая форма паспорта транспортного средства (ПТС), в том числе и в электронном виде. В частности, требования к ПТС будут дополнены порядком оформления паспорта взамен утраченного для автомобиля, который ранее не состоял на государственном учете.

В своде новых правил предусмотрены и новые стандарты для продажи автомобильных шин: импортеры и производители обязаны производить и ввозить в РФ только маркированные шины. Однако продажа немаркированных шин пока еще возможна в обычном порядке.