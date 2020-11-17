В России за сутки выявили 22 410 новых случаев заражения коронавирусом

В России за прошедшие сутки выявили 22 410 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперативный штаб.

Наибольшее число заразившихся зарегистрировано в Москве - 5 882, в Санкт-Петербурге - 2 130, в Московской области - 839.

Также за минувшие сутки зарегистрировано 22 055 человек, вылечившихся от коронавирусной инфекции.

Ранее заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что в целом по России намечается тенденция к стабилизации ситуации с коронавирусом.

«Интенсивность циркуляции вируса в разных регионах разная, в 25 отмечается закономерный рост, но 60 находятся в других фазах, поэтому эпидпроцесс очень разный», - передает слова Горелова РИА Новости.

Горелов также напомнил об активизации распространения вирусов гриппа в декабре. Чтобы не допустить смешанной инфекции, важно защитить себя и от гриппа.