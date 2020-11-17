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Агутин стал финалистом конкурса композиторов USA Songwriting Competition

Анна Назайкина
12:59 17.11.2020
Ранее музыкант был номинирован на премию Grammy за новый альбом.
Агутин стал финалистом конкурса композиторов USA Songwriting Competition
© Фото: Anatoly Lomokhov, Globallookpress

Российский певец Леонид Агутин сообщил о том, что стал финалистом 25-го международного конкурса авторов песен и композиторов USA Songwriting Competition с песней Just a Rainy Day, которая вышла в финал сразу в номинациях Lyrics Only и World Music.   

«Западная аудитория и профессиональное сообщество продолжают баловать меня и моих замечательных коллег, работавших над проектом La Vida Cosmopolita. На этот раз я, Ал Ди Меола и Алекс Сино стали финалистами 25-го международного конкурса авторов песен и композиторов USA Songwriting Competition... Мы с Алексом, как авторы, окрестили этот фестиваль американской "Песней года"», - поделился артист в своем Instagram.

Как сообщил Агутин, 20 ноября станет известно, удалось ли им пройти в финал.

«Гран-при получают три артиста из любой номинации. Такая вот система. За Гран-при еще и денежный приз дают. Но это я уже наглею в своих фантазиях», - рассказал он.

Ранее стало известно, о том, что альбом Агутина La Vida Cosmopolita представили в пяти номинациях «длинного списка» американской музыкальной премии Grammy. Альбом включает в себя 11 треков. В его создании приняли участие представители Кубы, Колумбии, Венесуэлы, Пуэрто-Рико, Никарагуа, Аргентины, США и России.

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