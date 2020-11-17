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Кремль призвал не верить публикациям от имени Путина в социальных сетях

Ян Брацкий
12:49 17.11.2020
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков предложил представителям СМИ обращаться за официальными комментариями.
Кремль призвал не верить публикациям от имени Путина в социальных сетях
© Фото: Пресс-служба президента РФ

Президент Российской Федерации Владимир Путин не пользуется социальными сетями, а любая закавыченная информация якобы от его лица - скорее всего, фейк. С таким обращением к СМИ выступил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«С вашей помощью я хочу обратиться ко всем вашим коллегам в европейских столицах, которые занимаются чтением вот этих вот публикаций: не верьте этим публикациям. Путина в социальных сетях нет, он не использует социальные сети», - заявил Песков.

Ранее в социальных сетях появилась публикация, где Владимиру Путину приписывают высказывания о внутренней политике канцлера ФРГ Ангелы Меркель.

Дмитрий Песков особо отметил, что изложенная в той публикации информация не имеет ничего общего с мнением президента. Представитель Кремля добавил, что всегда готов изложить официальную позицию российского руководства по всем вопросам, и призвал обращаться за официальными комментариями, а не использовать непроверенные факты.

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