Кремль призвал не верить публикациям от имени Путина в социальных сетях

Президент Российской Федерации Владимир Путин не пользуется социальными сетями, а любая закавыченная информация якобы от его лица - скорее всего, фейк. С таким обращением к СМИ выступил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«С вашей помощью я хочу обратиться ко всем вашим коллегам в европейских столицах, которые занимаются чтением вот этих вот публикаций: не верьте этим публикациям. Путина в социальных сетях нет, он не использует социальные сети», - заявил Песков.

Ранее в социальных сетях появилась публикация, где Владимиру Путину приписывают высказывания о внутренней политике канцлера ФРГ Ангелы Меркель.

Дмитрий Песков особо отметил, что изложенная в той публикации информация не имеет ничего общего с мнением президента. Представитель Кремля добавил, что всегда готов изложить официальную позицию российского руководства по всем вопросам, и призвал обращаться за официальными комментариями, а не использовать непроверенные факты.