Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Проливные дожди разрушили часть охраняемой ЮНЕСКО Дербентской крепости

Ян Брацкий
12:04 17.11.2020
Ремонтировать фрагмент стены городские власти не имеют права, так как это зона ответственности Минкультуры России.
Проливные дожди разрушили часть охраняемой ЮНЕСКО Дербентской крепости
© Фото: Мой Дербент 24, VK

В Дагестане из-за затяжных дождей обрушилась часть Южной крепостной стены Дербентской крепости, которая входит в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. О происшествии сообщил исполняющий обязанности главы города Рустамбег Пирмагомедов.

«Затяжной дождь привел к тому, что у нас, в Дербенте, была разрушена часть Южной крепостной стены рядом с воротами Орта-Капы. Это большое ЧП для города. Южная крепостная стена - часть Всемирного наследия ЮНЕСКО», - написал Пирмагомедов на своей странице в Instagram.

© Мой Дербент 24, VK

Он отметил, что городская администрация уже несколько раз обращала внимание ответственных инстанций на состояние крепостной стены.

© Мой Дербент 24, VK

«По закону своими силами привести в порядок стену мы не можем, это зона ответственности Министерства культуры РФ. Более того, если бы мы начали ремонтные работы, то понесли бы ответственность по закону, вплоть до уголовной», - добавил врио градоначальника.  

В результате обрушения никто из людей не пострадал. Состояние других участков крепостной стены вызывает опасение у специалистов. Они также могут рухнуть в любую минуту, считает Пирмагомедов.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
13:00 В стране и мире
Видео
Автомобиль пробил ограждение и упал в реку возле храма Христа Спасителя
12:04 В стране и мире
Проливные дожди разрушили часть охраняемой ЮНЕСКО Дербентской крепости
11:54 В стране и мире
В Москве продлили дистанционное обучение в 6-11-х классах
11:50 В стране и мире
Роспотребнадзор предупредил о мутации коронавируса в Сибири
11:40 Эксклюзив
«Черные пакеты грузили в катафалк»: очевидцы рассказали о происходившем в московской клинике
Популярное
Популярное
Жена Хрусталева возмутилась публикациями о госпитализации мужа
«Мы не небожители»: Елена Воробей оценила положение артистов из-за ограничений по COVID-19
Переживший клиническую смерть рассказал о своих видениях «загробной жизни»
Названы главные способы выяснить, взломан ли ваш смартфон
В МВД назвали новый вид мошенничества в московских магазинах
Стало известно о состоянии госпитализированного Запашного
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.