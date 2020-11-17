Проливные дожди разрушили часть охраняемой ЮНЕСКО Дербентской крепости

В Дагестане из-за затяжных дождей обрушилась часть Южной крепостной стены Дербентской крепости, которая входит в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. О происшествии сообщил исполняющий обязанности главы города Рустамбег Пирмагомедов.

«Затяжной дождь привел к тому, что у нас, в Дербенте, была разрушена часть Южной крепостной стены рядом с воротами Орта-Капы. Это большое ЧП для города. Южная крепостная стена - часть Всемирного наследия ЮНЕСКО», - написал Пирмагомедов на своей странице в Instagram.

© Мой Дербент 24, VK

Он отметил, что городская администрация уже несколько раз обращала внимание ответственных инстанций на состояние крепостной стены.

© Мой Дербент 24, VK

«По закону своими силами привести в порядок стену мы не можем, это зона ответственности Министерства культуры РФ. Более того, если бы мы начали ремонтные работы, то понесли бы ответственность по закону, вплоть до уголовной», - добавил врио градоначальника.

В результате обрушения никто из людей не пострадал. Состояние других участков крепостной стены вызывает опасение у специалистов. Они также могут рухнуть в любую минуту, считает Пирмагомедов.