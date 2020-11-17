В Москве проходит церемония прощания с Арменом Джигарханяном

В Московском драматическом театре проходит церемония прощания с народным артистом СССР Арменом Джигарханяном, который ушел из жизни в минувшую субботу. В церемонии участвуют коллеги актера, его родные, друзья, а также поклонники творчества. Как сообщается, похороны состоятся на Ваганьковском кладбище.

Армен Джигарханян скончался 14 ноября в возрасте 85 лет. Друг актера Артур Согомонян сообщил, что причиной смерти стала остановка сердца.

Напомним, что впервые Армен Джигарханян появился на сцене в 1955 году, исполнив роль в спектакле «Иван Рыбаков» в Ереванском русском драматическом театре имени Станиславского. Судьбоносной для артиста стала роль Ричарда III в одноименном спектакле по пьесе Шекспира. В 1996 году был основан театр имени Джигарханяна, который сначала назывался «Театр "Д"». На счету артиста более 250 ролей в театре, кино и озвучивании мультфильмов. Джигарханян был занесен в Книгу рекордов Гиннесса как самый снимаемый российский актер.