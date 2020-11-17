Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Сочинцы спасли ребенка, руку которого затянуло в эскалатор: видео

Ян Брацкий
12:25 17.11.2020
Благодаря решительным действиям очевидцев ребенок избежал тяжелых травм и отделался царапинами и испугом.
© Видео: ЧП Сочи, ВК © Фото: ЧП Сочи, ВК

Жители Сочи спасли маленького ребенка, руку которого затянуло в эскалатор в одном из торговых центров города.
 
На видео, которое публикует паблик «ЧП Сочи» видно, как десятки сочинцев пытаются остановить движение лестницы, чтобы освободить малыша, который кричит от боли.

Инцидент произошел накануне вечером. Со слов очевидцев, ребенок упал и не успел вовремя подняться.

Пальцы малыша не пострадали, он отделался незначительными царапинами и сильным испугом. Информация о происшествии уточняется.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
13:00 В стране и мире
Видео
Автомобиль пробил ограждение и упал в реку возле храма Христа Спасителя
12:04 В стране и мире
Проливные дожди разрушили часть охраняемой ЮНЕСКО Дербентской крепости
11:54 В стране и мире
В Москве продлили дистанционное обучение в 6-11-х классах
11:50 В стране и мире
Роспотребнадзор предупредил о мутации коронавируса в Сибири
11:40 Эксклюзив
«Черные пакеты грузили в катафалк»: очевидцы рассказали о происходившем в московской клинике
Популярное
Популярное
Жена Хрусталева возмутилась публикациями о госпитализации мужа
«Мы не небожители»: Елена Воробей оценила положение артистов из-за ограничений по COVID-19
Переживший клиническую смерть рассказал о своих видениях «загробной жизни»
Названы главные способы выяснить, взломан ли ваш смартфон
В МВД назвали новый вид мошенничества в московских магазинах
Стало известно о состоянии госпитализированного Запашного
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.