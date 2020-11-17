Сочинцы спасли ребенка, руку которого затянуло в эскалатор: видео

Жители Сочи спасли маленького ребенка, руку которого затянуло в эскалатор в одном из торговых центров города.



На видео, которое публикует паблик «ЧП Сочи» видно, как десятки сочинцев пытаются остановить движение лестницы, чтобы освободить малыша, который кричит от боли.

Инцидент произошел накануне вечером. Со слов очевидцев, ребенок упал и не успел вовремя подняться.



Пальцы малыша не пострадали, он отделался незначительными царапинами и сильным испугом. Информация о происшествии уточняется.