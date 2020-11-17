В России упразднят региональные конституционные суды

Конституционные суды субъектов РФ должны быть упразднены до 1 января 2023 года. Соответствующую поправку к проекту об основаниях досрочного прекращения полномочий судей одобрил комитет Госдумы

по госстроительству и законодательству.

Внесенный президентом России Владимиром Путиным в Госдуму законопроект, согласно которому полномочия судьи в России могут быть прекращены досрочно в случае утраты им гражданства РФ или совершения порочащего честь поступка, был принят в первом чтении 21 октября. Ко второму чтению комитет по госстроительству и законодательству подготовил ряд поправок к проектам, которые рассмотрят 18 ноября.

Авторами поправки об упразднении конституционных судов в регионах стали депутат Павел Крашенинников и сенатор Андрей Клишас. Документ опубликован в электронной базе данных Госдумы.

Согласно поправке, «до 1 января 2023 года конституционные (уставные) суды субъектов Российской Федерации упраздняются». В то же время регионы получат право принимать «решение о создании конституционных (уставных) советов», действующих при законодательных органах власти. Со дня вступления законопроекта в силу конституционные суды не смогут принимать в рассмотрение новые дела, в них также не будут назначаться новые судьи. Вышедшим в отставку из-за новых норм судьям сохранят все социальные гарантии.