В стране и мире Коронавирус Роспотребнадзор предупредил о мутации коронавируса в Сибири Роман Захаров Анна Попова также рассказала о летальности от коронавирусной инфекции в России. © Фото: Naveen Sharma, Keystone Press Agency, Globallookpress В Сибири формируется новый вариант коронавируса. Такое заявление сделала руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. «Определенные изменения коронавируса есть в Сибирском регионе, там формируется свой вариант с определенными мутациями», - сказала глава ведомства на виртуальном симпозиуме «Новые научные данные о коронавирусной инфекции COVID-19». Попова также сообщила, что летальность от коронавирусной инфекции в РФ составляет 1,7%, в то время как в мире этот показатель в среднем равен 3,4%. «В России это 1 970 000, почти 1,5 миллиона выздоровевших и летальность, которая составляет 1,7%. По уровню заболеваемости на 100 тысяч населения Россия занимает 62-е место в мире, 100-е - по уровню летальности», - объяснила она. Ранее Анна Попова разъяснила порядок изоляции контактирующих с больными COVID-19. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика