Невролог объяснил опасность скачков артериального давления

Постоянный стресс на работе и вызываемый им синдром хронической усталости может привести к серьезным проблемам со здоровьем. В том числе, к скачкам артериального давления.

Об этом в разговоре со «Звездой» заявил невролог Александр Комаров. Перемена погоды также может усугубить состояние метеозависимых людей, считает врач.

«Это недостаток кортизола, метаболический подъем, депрессия, скачки артериального давления, ну и психосоматические расстройства. Боли в животе, сердце, синдром раздраженного кишечника и панические атаки», - отметил Комаров.

В случае проявления подобных симптомов специалист рекомендует незамедлительно посетить лечащего врача. Лучше если это будет комплексное обследование у нескольких профильных специалистов. В качестве профилактической меры необходимо наладить режим труда и отдыха, напоминает врач.

«Если человек допустил хронический стресс и переутомление - вряд ли он справится с лечением самостоятельно. Это уже называется нерегламентированным назначением лекарственных средств и может ухудшить состояние», - подвел итог медик.

Накануне скачок артериального давления послужил причиной госпитализации художественного руководителя Большого московского цирка Аскольда Запашного. Врачи осмотрели артиста и после проведенных процедур отправили домой, где он отдыхает и восстанавливает силы.