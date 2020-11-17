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«Черные пакеты грузили в катафалк»: очевидцы рассказали о происходившем в московской клинике

Анна Назайкина
11:40 17.11.2020
В результате деятельности медучреждения погибло пять человек.
«Черные пакеты грузили в катафалк»: очевидцы рассказали о происходившем в московской клинике
© Фото: Hush Naidoo, Unsplash.com

Москвичи, проживающие рядом с частной медицинской клиникой на Мичуринском проспекте, рассказали «Звезде» о том, что они неоднократно были свидетелями экстренной госпитализации пожилых людей, а также выноса тел. Напомним, ранее стало известно о том, что в результате деятельности этого медучреждения погибло пять человек.

«Запасный выход у них прямо напротив детской площадки. К сожалению, я несколько раз видела, как черные пакеты выносили и грузили в катафалк. Это совершенно неэтично, я думаю, вдруг дети увидят это все»,- рассказала «Звезде» москвичка, проживающая рядом с клиникой.

Очевидцем экстренной госпитализации пожилых пациентов из данной клиники также стала жительница Раменок Юлия. По словам девушки, она неоднократно слышала жалобы от жителей района об оказании услуг этой клиникой и их стоимости.

«Я своими глазами видела несколько раз, как пожилых людей госпитализировали из этой клиники. Также я слышала, что там какие-то необоснованно завышенные цены, и любому пациенту выписывают довольно большой спектр обследований, которые не соответствуют рыночной цене и не являются подтверждением эпикриза, который существует у данных пациентов»,- сказала Юлия.

Столичные следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц».

Кроме того, сообщается, что в результате деятельности этого медучреждения еще одной женщине был нанесен вред здоровью средней тяжести. По информации следствия, трем пациентам были оказаны услуги, на виды которых у клиники не имелось лицензий.

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