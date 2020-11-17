«Неправильно валить все на двигатель»: российский конструктор оценил неудачный запуск ракеты Vega

Если следовать установленным правилам при изготовлении ракетных деталей, то вероятность их преждевременной поломки стремится к нулю. Об этом в беседе со «Звездой» рассказал научный сотрудник НИИ ядерной физики МГУ, заместитель главного конструктора космического спутника «Ломоносов» Василий Петров, комментируя неудачный запуск ракеты Vega с космодрома Куру. Согласно одной из версий, причиной провала мог стать отказ двигателя украинского производства.

«Конечно да. Vega, я ее потому европейской назвал, что, несмотря на то что там очень приличная часть разработки лежит на французах, все равно в ней участвует большое количество разных компаний, фирм, в том числе, судя по всему, и украинские. Хотя, честно говоря, я не очень в курсе ее конкретного конструктива. Обычно процедуры и методы, применяемые при производстве каких-то деталей и изделий ракетно-космических, это касается и ракет-носителей, и спутников, они обязаны приводить к 100%-ному рабочему результату. Если правильно следовать всем процедурам при изготовлении какой-то детали, проверки ее, отработки ее в составе изделия и т. д., то вероятность ее преждевременной поломки должна стремиться к нулю. Но на самом деле все бывает сложнее», - объяснил специалист.

Петров напомнил, что когда собирают ракету, то все ее составные части проходят испытания. При этом он подчеркнул, что пока преждевременно утверждать, что причиной неудачного запуска Vega является именно отказ двигателя.

«Взять и свалить все на двигатель - не очень правильно. С другой стороны, дефектный двигатель - он приведет в лучшем случае к тому, что ракета отклонится от курса. Может, не выйдет на заданную орбиту, может, выйдет на более низкую орбиту. Но в худшем случае ракета может взорваться, как мы это неоднократно видели на видеозаписях со всего мира», - заключил он.

Ранее сообщалось, что ракета Vega, стартовавшая с космодрома Куру во Французской Гвиане, отклонилась от курса и не смогла завершить миссию. На борту носителя находились два научных спутника для дистанционного зондирования Земли.

Подробности происшествия пока неизвестны. Одной из возможных причин произошедшего специалисты называют отказ двигателя украинского производства. Более точные причины провала будут названы после проведения специального расследования.