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Мишустин распорядился выделить еще 62 миллиарда рублей на выплаты семьям с детьми

Роман Захаров
10:06 17.11.2020
Необходимость дополнительного финансирования вызвана увеличением количества детей, родители которых имеют право на выплату.
Мишустин распорядился выделить еще 62 миллиарда рублей на выплаты семьям с детьми
© Фото: Olga Oginskaya, Pixabay

Российский премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении дополнительно 61,8 миллиарда рублей для выплат на детей от 3 до 7 лет. Об этом информирует пресс-служба правительства.

«Почти 62 миллиарда рублей будет дополнительно направлено в регионы на ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 лет. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин», - сказано в сообщении.

По данным кабмина, необходимость дополнительного финансирования вызвана увеличением количества детей, родители которых имеют право на выплату. Их число в РФ превышает 4,2 миллиона. Оформить выплату можно будет, подав электронное заявление на портале госуслуг, при личном посещении МФЦ или органов социальной защиты.

Ежемесячные пособия на детей от 3 до 7 лет были введены указом президента России Владимира Путина с 1 января текущего года. На выплаты, которые начались с 1 июня, имеют право семьи с низким заработком. Размер пособия составляет 50% от установленного в регионе прожиточного минимума на ребенка. В среднем эта сумма составляет приблизительно 5,5 тысячи рублей в месяц в зависимости от субъекта страны.

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