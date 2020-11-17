В стране и мире В Хабаровске аварийно приземлился самолет Бангладешских вооруженных сил Ян Брацкий После взлета одна из стоек шасси не закрылась, и командир экипажа принял решение о возвращении в аэропорт вылета. © Фото: Игорь Онучин, РИА Новости В аэропорту Хабаровска совершил аварийную посадку самолет Вооруженных сил Республики Бангладеш. Ранее там же был произведен его ремонт. «Воздушное судно Вооруженных сил Республики Бангладеш 5 ноября 2020 года произвело аварийную посадку в аэропорту Хабаровска. После проведения ремонтных работ сегодня судно должно было следовать по маршруту, однако при взлете не закрылась правая стойка шасси, поэтому произведена аварийная посадка. Аварийные службы аэропорта сработали в штатном режиме, их помощь экипажу и воздушному судну не понадобилась», - цитирует РИА Новости заявление представителя Дальневосточной транспортной прокуратуры. По словам представителя надзорного ведомства, поводов для прокурорского реагирования нет. Ремонт самолета осуществляли иностранные специалисты. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика