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Жена Хрусталева возмутилась публикациями о госпитализации мужа

Ян Брацкий
10:37 17.11.2020
Мария Гончарук раскритиковала пользователей Сети, которые усмотрели в госпитализации Хрусталева пиар-акцию.
Жена Хрусталева возмутилась публикациями о госпитализации мужа
© Фото: Кирилл Каллиников, РИА Новости

Супруга знаменитого юмориста и шоумена Дмитрия Хрусталева певица Мария Гончарук возмутилась ажиотажем вокруг госпитализации супруга. О своем недовольстве артистка рассказала подписчикам в социальной сети Instagram.

Гончарук обвинила прессу в публикации непроверенных фактов, «сливе» личной информации и нарушении этики, в том числе и врачебной. Особенно досталось тем пользователям Сети, которые усмотрели в госпитализации Хрусталева пиар-акцию для привлечения внимания.

«Комментаторы... Какие жестокие люди... "Пиар" - вы в своем уме? Когда у вас возникают подобные мысли - ударьтесь о стенку, куда более полезное дело сделаете, чем писать что-то подобное», - написала жена Хрусталева.

Дмитрий Хрусталев был госпитализирован в больницу №40 в Сестрорецке 14 ноября. На момент поступления ведущий находился в тяжелом состоянии.

Врачи провели обследование и со слов самого Дмитрия поставили ему диагноз «лекарственная несовместимость на фоне сильного переутомления». Сейчас здоровье юмориста вне опасности.

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