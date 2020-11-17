В Госдуме заявили, что окончательного решения о ликвидации Россвязи и Роспечати нет

Окончательное решение о ликвидации Россвязи и Роспечати на данный момент не принято. Об этом заявил глава комитета Государственной думы по информационной политике Александр Хинштейн. По словам депутата, возможное сокращение этих агентств не несет рисков для отрасли.

«Окончательного решения о ликвидации Россвязи и Роспечати нет, но их функционал невелик, так что упразднение не несет рисков для отрасли», - передает слова Хинштейна РИА Новости.

Напомним, что ранее председатель правительства РФ Михаил Мишустин сообщил о том, что в системе госуправления планируется реформа, которая начнется с 1 января 2021 года. Реформу несколько раз переносили, но откладывать ее больше нельзя, заявил премьер-министр.

В пресс-службе правительства рассказали, что сокращение штата центральных аппаратов федеральных органов планируется на 5%, а территориальных - на 10%. Освободившиеся средства будут сохранены в фондах оплаты труда.