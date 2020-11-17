Президент Армении уволил командующего войсками полиции и главу МИД
Ранее решение об увольнении министра иностранных дел Зограба Мнацаканяна принял премьер-министр Никол Пашинян.
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Президент Армении Армен Саркисян освободил от должностей командующего войсками полиции и министра иностранных дел. Об этом сообщает его пресс-служба.
С должности командующего войсками полиции уволен Гурген Даллакян. На его место отдельным указом назначен Айк Бабаян.
Саркисян также утвердил отставку главы МИД Зограба Мнацаканяна. О решении уволить Мнацаканяна ранее заявил премьер-министр Никол Пашинян.