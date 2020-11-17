Президент Армении уволил командующего войсками полиции и главу МИД

Президент Армении Армен Саркисян освободил от должностей командующего войсками полиции и министра иностранных дел. Об этом сообщает его пресс-служба.

С должности командующего войсками полиции уволен Гурген Даллакян. На его место отдельным указом назначен Айк Бабаян.

Саркисян также утвердил отставку главы МИД Зограба Мнацаканяна. О решении уволить Мнацаканяна ранее заявил премьер-министр Никол Пашинян.