Украинский ученый призвал Зеленского закупить вакцину «Спутник V»

Первый вице-президент Академии экономических наук Украины Анатолий Пешко призвал главу государства Владимира Зеленского закупить российскую противокоронавирусную вакцину «Спутник V». Обращение он опубликовал на своей странице в Facebook.

Ученый подчеркнул, что эпидемия в стране приобретает угрожающие масштабы. Приобретение вакцины могло бы стать «абсолютно верным и необходимым действием со стороны украинских властей», заявил Пешко. Он попросил президента дать распоряжение правительству «либо о закупке готовой вакцины, либо о приобретении у РФ технологии для самостоятельного производства».

«Мы, украинцы, должны принять единственное правильное решение и закупить у России максимальное количество доз для вакцинации граждан Украины с целью прекращения распространения вирусной инфекции и спасения жизней наиболее уязвимых категорий граждан нашей страны», – написал академик.

Пешко также отметил, что российскую вакцину закупает ряд стран, в том числе ее использование на своей территории может позволить Европейский Союз, и призвал Зеленского отказаться от политических разногласий.

Ранее в Минздраве Украины назвали условие для покупки российской вакцины «Спутник V».