Сильные метели парализовали движение пассажирского транспорта под Ростовом-на-Дону

В Ростовской области сильная метель и снижение видимости на трассе А-260 стали причиной ограничения движения автобусов. Об этом сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор «Москва-Волгоград».

«На федеральной автодороге А-260 «Волгоград - Каменск-Шахтинский - граница с Украиной» в границах Ростовской области ограничено движение пассажирского общественного транспорта», - говорится в сообщении.

Также уточняется, что на данный момент на обозначенном участке трассы для очистки проезжей части от снега и для противогололедной обработки задействованы 20 единиц дорожной техники.

Ранее в Ростовской области было объявлено штормовое предупреждение из-за сильного снега. При необходимости, количество спецтехники на дорогах может быть увеличено до 115 единиц.