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Россиян предупредили о предстоящих погодных аномалиях

Роман Захаров
09:38 16.11.2020
По данным Гидрометцентра, в некоторых регионах РФ ожидается температура, значительно превышающая норму для этого времени года, в то время как в другие субъекты страны, наоборот, придет зима.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: _Alicja_, Pixabay

В России на этой неделе ожидаются погодные аномалии. Как сообщили в Гидрометцентре, жители азиатской части страны могут рассчитывать на то, что температура воздуха будет на 12-20 градусов выше нормы. Теплее обычного будет и на севере европейской территории РФ.

В южные регионы, наоборот, придет зима. В Ростовской и Воронежской областях, на Кубани и Ставрополье весьма вероятен снег.

В Москве - пока без осадков и холодно. Столбики термометров будут держаться в районе традиционных значений, но ожидается много солнца. Сухую ясную погоду гарантирует антициклон, который продержится в столице до воскресенья.

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