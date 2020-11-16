Россиян предупредили о предстоящих погодных аномалиях

В России на этой неделе ожидаются погодные аномалии. Как сообщили в Гидрометцентре, жители азиатской части страны могут рассчитывать на то, что температура воздуха будет на 12-20 градусов выше нормы. Теплее обычного будет и на севере европейской территории РФ.

В южные регионы, наоборот, придет зима. В Ростовской и Воронежской областях, на Кубани и Ставрополье весьма вероятен снег.

В Москве - пока без осадков и холодно. Столбики термометров будут держаться в районе традиционных значений, но ожидается много солнца. Сухую ясную погоду гарантирует антициклон, который продержится в столице до воскресенья.