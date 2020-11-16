Великобритания полностью откажется от бензиновых и дизельных двигателей

Власти Великобритании планируют запретить продажу автомобилей с двигателями внутреннего сгорания на пять лет раньше, чем планировалось - с 2030 года. То есть уже через десять лет в Британии не будут выпускать машины, работающие на бензине и дизельном топливе.

Транспортные средства, которые оборудованы гибридными силовыми установками, запретят к продаже на пять лет позже. И это уже общеевропейский тренд.

Раньше всех, с 2025 года, запрет введет Норвегия, с 2030 - Нидерланды, Дания, Швеция, Исландия, Ирландия, Словения. Соединенные Штаты Америки присоединится в 2035. Все это - ради сохранения экологии.