Медик объяснил, что общего у COVID-19 и «испанки»

По эпидемии испанского гриппа, которая была сто лет назад, можно сделать прогноз, как сейчас будет развиваться пандемия коронавируса. Такое мнение в беседе с радио Sputnik высказал врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок, отметив, что во многом это будет зависеть от коллективного иммунитета.

«У пандемии "испанки" столетней давности было три волны: весенняя, потом осенне-зимняя, и после лета опять была осенне-зимне-весенняя. Самая тяжелая была вторая волна, которая осень-зима. Сейчас ничего не изменилось: коллективный иммунитет в начале инфекции был по нулям, поэтому волна пошла, как и должна была идти», - объяснил специалист.

Медик добавил, что эпидемия может закончиться всего за две недели, если принять жесткие ограничительные меры и запретить людям покидать их дома, поскольку в этом случае, считает Болибок, цепочка передачи вируса будет прервана.

При этом врач подчеркнул, что в Китае, на Тайване, в Южной Корее и во Вьетнаме распространение COVID-19 удалось остановить потому, что страны действовали именно по такой схеме.