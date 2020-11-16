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Медик объяснил, что общего у COVID-19 и «испанки»

Роман Захаров
08:03 16.11.2020
Врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок считает, что пандемию коронавируса можно остановить всего за две недели.
Медик объяснил, что общего у COVID-19 и «испанки»
© Фото: Naveen Sharma, Keystone Press Agency, Globallookpress

По эпидемии испанского гриппа, которая была сто лет назад, можно сделать прогноз, как сейчас будет развиваться пандемия коронавируса. Такое мнение в беседе с радио Sputnik высказал врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок, отметив, что во многом это будет зависеть от коллективного иммунитета.

«У пандемии "испанки" столетней давности было три волны: весенняя, потом осенне-зимняя, и после лета опять была осенне-зимне-весенняя. Самая тяжелая была вторая волна, которая осень-зима. Сейчас ничего не изменилось: коллективный иммунитет в начале инфекции был по нулям, поэтому волна пошла, как и должна была идти», - объяснил специалист.

Медик добавил, что эпидемия может закончиться всего за две недели, если принять жесткие ограничительные меры и запретить людям покидать их дома, поскольку в этом случае, считает Болибок, цепочка передачи вируса будет прервана.

При этом врач подчеркнул, что в Китае, на Тайване, в Южной Корее и во Вьетнаме распространение COVID-19 удалось остановить потому, что страны действовали именно по такой схеме.

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