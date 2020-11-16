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Приемный сын Джигарханяна показал последнее фото отца

Ян Брацкий
08:22 16.11.2020
На фотографии актер запечатлен со своей супругой Татьяной Власовой.
Приемный сын Джигарханяна показал последнее фото отца
© Фото: st_jigar, Instagram

Приемный сын Армена Джигарханяна Степан опубликовал на своей странице в Instagram один из последних снимков Народного артиста СССР.

Фотография Армена Борисовича была опубликована в Stories его сына 15 ноября. На ней легендарный актер запечатлен со своей супругой Татьяной Власовой, отношения с которой Джигарханян снова узаконил за несколько дней до своей смерти.

«Незадолго до последней госпитализации», - написал Степан под фото.

Армена Джигарханяна не стало 14 ноября. Актеру было 85 лет. Причинами смерти послужили обострения хронических заболеваний. За свою карьеру Джигарханян сыграл более 250 ролей в театре, кино и озвучке мультфильмов. Кинозрителям он больше всего известен по таким фильмам, как «Новые приключения неуловимых» (1968), «Здравствуйте, я ваша тетя!» (1975), «Собака на сене» (1978), «Место встречи изменить нельзя» (1979) и многим другим.  

Церемония прощания с Арменом Джигарханяном состоится во вторник, 17 ноября, в Московском драматическом театре, которым руководил актер.

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