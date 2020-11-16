Обрушение огромной скалы на испанском курорте попало на видео

Огромный фрагмент скалы обрушился в море на испанском пляже. При этом, в считанных метрах от места ЧП находились туристы, которые сумели запечатлеть момент обрушения каменной глыбы на видео.

Инцидент произошел на пляже Аргага на популярном курорте Валле Гран Рей Ла Гомера. После того, как скала обрушилась, посетители местного пляжа обнаружили грязь и пыль на крышах припаркованных автомобилей.

На место происшествия прибыли представители оперативных служб, пишет издание Daily Star. Пляж, на котором произошло обрушение, давно закрыт. Из-за сильных трещин в скалах доступ туристов к побережью запрещен. Сейчас спасатели опасаются повторного обрушения с еще большими последствиями.