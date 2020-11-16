Названы правила использования второго пространства в смартфоне

Эксперты назвали преимущества второго пространства на смартфоне. По мнению заместителя директора Института Информационных Технологий Университета «Синергия» Антона Аверина, оно может быть использовано для хранения контактов, данных и различных приложений.

«Наличие второго пространства на смартфоне может понадобиться по разным причинам: например, для разграничения личного и рабочего пространства на телефоне. Или родитель, который дал своему ребенку устройство, чтобы тот смог поиграть в любимые игры, а настроив второе пространство, можно не переживать за целостность своих данных», - отмечает эксперт в беседе с агентством «Прайм».

Впрочем, по мнению Аверина, не все мобильные устройства поддерживают функцию организации второго пространства. Это доступно лишь на устройствах, в настройках которых предусмотрены особые возможности.