Есть погибшие: легковушка столкнулась с грузовиком в Иркутской области

Серьезное ДТП произошло в Иркутской области на трассе Р-258 «Байкал». Об этом информирует региональное ГУ МВД РФ.

По данным ведомства, вечером 15 ноября на 78-м километре автодороги столкнулись Toyota Harrier и большегруз DAF. От удара 34-летняя женщина, управлявшая кроссовером, и ее 45-летняя пассажирка погибли на месте. Позже в больнице скончалась 16-летняя девушка, также находившаяся в легковой машине в момент инцидента.

Сейчас в причинах аварии пытаются разобраться следователи.

Ранее сообщалось о ДТП в Московской области, жертвами которого стали два человека.