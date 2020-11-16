Есть погибшие: легковушка столкнулась с грузовиком в Иркутской области
Трагический инцидент произошел вечером 15 ноября на трассе «Байкал».
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Серьезное ДТП произошло в Иркутской области на трассе Р-258 «Байкал». Об этом информирует региональное ГУ МВД РФ.
По данным ведомства, вечером 15 ноября на 78-м километре автодороги столкнулись Toyota Harrier и большегруз DAF. От удара 34-летняя женщина, управлявшая кроссовером, и ее 45-летняя пассажирка погибли на месте. Позже в больнице скончалась 16-летняя девушка, также находившаяся в легковой машине в момент инцидента.
Сейчас в причинах аварии пытаются разобраться следователи.
Ранее сообщалось о ДТП в Московской области, жертвами которого стали два человека.