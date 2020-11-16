Умер глава МИД Сирии Валид Муаллем

В Сирии на 80-ом году жизни умер глава министерства иностранных дел страны Валид Муаллем. Внешнеполитическое ведомство он возглавил 14 лет назад и был активным сторонником укрепления связей с Россией и Ираном.

На своем посту он регулярно выступал против американского вмешательства в дела Сирии и участии США в антитеррористической операции. О причинах смерти дипломата ничего не сообщается.