Названы первые симптомы рака головного мозга

Рак головного мозга у человека на ранних этапах развивается бессимптомно, в связи с чем распознать заболевание бывает очень сложно. Об этом рассказал онколог-хирург, кандидат медицинских наук Михаил Мяснянкин.

При этом специалист уточнил, что по мере развития данного недуга у людей начинают появляться быстрая утомляемость, головокружения, тошнота, потери сознания, судороги, ухудшение зрения и слуха.

«Самым распространенным симптомом опухоли головного мозга является головная боль», - объяснил эксперт в беседе с «Пятым каналом».

Медик добавил, что поражение органов, которые отвечают за вестибулярную функцию, является причиной нарушения письменной речи и произношения звуков. Также из-за этого во время разговора у человека могут выпадать словосочетания и буквы из слов и предложений. При появлении таких симптомов Мяснянкин рекомендовал незамедлительно обратиться к врачу.

Основными причинами образования опухолей головного мозга онколог назвал генетическую предрасположенность, лучевую терапию, метастазы других опухолей, частые травмы органа и сотрясения.