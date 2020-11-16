Парад панегириков и абсурдные идеи: как Киев отреагировал на итоги президентских выборов в США

Украинские политики ликуют на фоне объявления СМИ Джо Байдена новым президентом США. Ленты в их социальных сетях запестрели архивными фото с Байденом – отличились и беглый грузин Михаил Саакашвили, и бывший премьер-министр Арсений Яценюк, и киевский мэр Виталий Кличко, и экс-нардеп Сергей Лещенко.



К гонке панегириков присоединился и президент Владимир Зеленский. Фото с Байденом у него пока нет, а потому пришлось довольствоваться поздравлением в Twitter.

«Поздравления Джо Байдену и Камале Харрис! Украина с оптимизмом смотрит в будущее стратегического партнерства с Соединенными Штатами», – написал украинский лидер.

Экс-президент Петр Порошенко выложил целую фотогалерею со встреч с Байденом, назвав его «президентом США, с которым Украине повезло». Хотя официально победу кандидата от демократов никто не объявлял, а Дональд Трамп обещает оспорить результаты выборов в судах – на Украине политика уже поспешили списать со всех счетов.

«В 2016-м году, когда президентом стал Трамп, точно так же Саакашвили нашел фотографию, где он сфотографирован с Трампом, и, соответственно, украинские чиновники, которые до этого активно критиковали Трампа, бросились вытирать свои посты в "Фейсбуке". Когда происходит смена власти в метрополии, сразу же начинаются гонки на выражение лояльности», – говорит украинский журналист и политолог Кость Бондаренко.

Желая всячески угодить вероятному хозяину Белого дома, из Киева на всякий случай просят вернуть на Украину «смотрящего» из Вашингтона и спешно закрывают дело против Байдена, начатое после скандальных пленок политика Андрея Деркача. Тем временем на Украине гадают – чем победа лидера демократов на президентских выборах может обернуться для Киева. Многие вспоминают предвыборные обещания Байдена – вооружать Украину и опасаются, что ситуация в Донбассе, как в 2014 году, может перейти в горячую фазу.

«Как президент я дам понять Кремлю, что он должен прекратить агрессию и оккупацию Украины. Администрация Байдена-Харрис гарантирует, что Украина получит необходимую экономическую и военную поддержку, в том числе летальное оружие», – заявлял ранее Байден.

Однако подобное может быть лишь предвыборной риторикой. Несмотря на все обещания – именно Трамп продал Украине противотанковые ракетные комплексы Javelin. Эксперты, впрочем, вспоминают заявления Байдена еще времен вице-президентства при Бараке Обаме – про американские базы в Крыму.

«Ключевым интересом для нас является Крым, который был подконтрольным Киеву до 2014 года. Данный регион мог послужить отличной военной базой для НАТО и непосредственно войск США. Ни для кого не секрет, что украинцы хотят в НАТО, и мы готовы идти навстречу Украине в данном вопросе. Но сейчас данный процесс был заморожен из-за конфликта с Россией», – говорил он.

И хотя пока не понятно будет ли Байден разыгрывать антироссийскую карту на этот раз, и если да, то каким образом – Киев уже диктует свои условия ДНР и ЛНР. В эту среду на очередном заседании трехсторонней контактной группы глава украинской делегации Леонид Кравчук называл Минские соглашения удавкой на шее Киева и предложил их переписать. В плане Кравчука нет ни особого статуса Донбасса, ни амнистии. Зато есть фактически одностороннее разоружение республик.

«Президент США, обращаясь к европейским лидерам, дважды напомнил, что Украина сегодня одна из важнейших точек на политической карте, где требуется урегулирование. Это сделал пан Байден. Украина не только надеется на помощь, но и сама работает. И вот такими совместными действиями мы будем убеждать мир надавить на Россию», – заявлял Кравчук.

Впрочем, Киев изначально не собирался выполнять Минские соглашения. Еще будучи президентом, Петр Порошенко не скрывал – это была лишь уловка, чтобы выиграть время. По его стопам пошел и Владимир Зеленский, лишь имитируя бурную деятельность по достижению мира. Как на самом деле новые власти относятся к жителям ДНР И ЛНР и как собираются их интегрировать – насчет этого в последнее время иллюзий все меньше. Вице-премьер Алексей Резников в телеэфире называл Донбасс раковой опухолью.

«Нам, главное, не взять его обратно как опухоль, с которой мы не знаем, что делать. Это больные территории, ментально в том числе. Есть вариант полной резекции или ампутации», – рассуждал он.

А кабмин Украины пошел еще дальше и внес в Верховную раду немыслимый для всего цивилизованного мира законопроект об интернировании – по сути, создании концлагерей для россиян. Согласно новой инициативе Киева, людей с российскими паспортами можно будет задерживать без любых на то оснований и без суда и следствия отправлять на спецпоселение. Стоит вчитаться в законопроект и становится ясно, что Киев настроен решительно. Уже прописаны все детали – Нацполиция будет конвоировать россиян в спецпоселения, Нацгвардия охранять сами лагеря. Создавать лагеря предлагают не радикалы вроде Андрея Билецкого и Дмитрия Яроша, а премьер-министр Денис Шмыгаль.

«Речь идет о том, что СБУ может быть наделено полномочиями: людей, у которых есть или которых заподозрят в российском гражданстве, либо же в пророссийских настроениях, просто согнать в некие концентрационные лагеря… Они должны быть лишены всего, должны быть согнаны в гетто. И там находиться под охраной опять же в условиях нулевой толерантности по отношению к людям, исповедующим просто иную идеологию», – объясняет советник главы ЛНР Родион Мирошник.

Речь идет о десятках, если не сотнях тысяч человек. Ведь машины с российскими номерами на улицах Киева по-прежнему не редкость. У многих россиян на Украине остаются родственники и друзья. Если закон будет принят – они все могут оказаться в Незалежной фактически в положении заложников.

«Данный законопроект, который был подан в Верховную раду, является просто доказательством геноцида над русским народом. Он идет в разрез и с международным гуманитарным правом, и Женевской конвенцией… По сути, любому гражданину Российской Федерации после принятия данного законопроекта, можно будет предъявить абсолютно любые обвинения», – говорит омбудсмен ДНР Дарья Морозова.

В случае принятия закона под удар попадают не только россияне, решившие проведать бабушку в Харькове, но и жители Крыма и республик Донбасса, получившие российские паспорта, даже если они сохранили и украинское гражданство.

Жители Донбасса уверены – Киев, похоже, готов перейти последнюю черту, запугивая их лагерями. И четко дает понять, что ждет ДНР и ЛНР в случае интеграции.

В свете всех последних событий еще более интригующе звучит заявление, которое сделал одиозный украинский пропагандист Дмитрий Гордон.

«Пришло время узнать правду о Майдане украинскому народу. Давно пришло, на второй день, после того, что на Майдане случилось. Эту правду не я должен озвучить. Кроме меня эту правду знает еще человек 500, наверное. Пусть кто-то из них и скажет… Первым говорить не буду – пожить хочу. Эта правда может убить чувства людей, патриотизм, веру в честность, порядочность», – сказал Гордон.

Так на что же намекает Дмитрий Гордон? Неужели на то, о чем в России говорили с самого начала, – что это была не революция достоинства, а банальный госпереворот на деньги Вашингтона. Прибыль извлек Петр Порошенко, для чего его и привели к власти американские кураторы. Среди них и Джо Байден – фактический «смотрящий» за постмайданной Украиной. А сакральные жертвы Небесной сотни нужны были лишь для легализации переворота. И чем дальше – тем труднее скрывать эту правду.

Последние опросы показали – украинцы устали ото лжи и больше не верят рассказам о России-агрессоре. А потому все больше жителей Незалежной – уже почти 52 процента – выбирают в качестве источников информации российские СМИ, хотя и доступны они только через спутниковое ТВ и соцсети. Но украинским властях думать о людях некогда: они повторяют как мантру «Байден придет, порядок наведет». Они, похоже, окончательно оторвались от реальности, откровенно перевирая и переписывая Минские соглашения, заверенные их же двумя президентами. Ведь не нужно быть военным экспертом, чтобы понять – к чему приведет попытка Киева навязать свои условия на юго-востоке.

«Широкомасштабное наступление на Донбасс, с моей точки зрения, было бы для Украины просто самоубийством», – говорит украинский политолог Ростислав Ищенко.

Но если на Украине в Киеве решат, что лучше ужасный конец, чем ужас без конца, то самый простой способ совершить самоубийство – это начать наступление на Донбассе, заключает он.