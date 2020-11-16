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«Отчасти прав»: Лещенко поддержал Меладзе и предложил брать гонорары за съемки в «огоньках»

Виктория Ивашечкина
06:07 16.11.2020
По словам эстрадного исполнителя, у многих артистов нет никакой поддержки со стороны государства.
«Отчасти прав»: Лещенко поддержал Меладзе и предложил брать гонорары за съемки в «огоньках»
© Фото: Anatoly Lomokhov Global Look Press

Советский и российский певец Лев Лещенко рассказал, что его коллега по цеху Валерий Меладзе отчасти прав, что предложил бойкотировать съемки в новогодних «огоньках» из-за новых ограничений по коронавирусу. При этом, по словам мэтра, в данном случае лучше запросить на телевидении гонорар за работу, передает «360». 

«Может, не надо так ставить вопрос, может быть, есть смысл поставить вопрос по-другому, что если телевизионные съемки проходят, люди должны за это получать какие-то гонорары», - объяснил свою позицию Лещенко.

Артист также напомнил, что его коллеги не работают в бюджетной сфере и кормят сами себя. По словам Лещенко, тысячи артистов по всей России находятся в бедственном положении.

Напомним, ранее певец Валерий Меладзе предложил коллегам отказаться от съемок в «огоньках» для того, чтобы обратить внимание на сложную ситуацию из-за коронавирусных ограничений в отрасли. 

Позже артист объяснил, что не пытался призвать коллег к бойкотированию мероприятий, а лишь сделал предположение о гипотетическом развитии ситуации. Высказывания Меладзе вызвали общественный резонанс. По поводу бойкота довольно критично высказались многие коллеги артиста по цеху.

Так, заслуженная артистка России Татьяна Буланова скептически отнеслась к призыву Меладзе отказаться от съемок. По словам певицы, людям необходимо показать развлекательные программы, чтобы создать настроение праздника. 

При этом певицы Анита Цой рассказала, что считает неправильным предложение артиста, поскольку исполнители всегда должны быть рядом со своими поклонниками.

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