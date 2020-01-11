Вода течет вверх: на Фарерских островах сняли удивительное явление

На Фарерских островах местный житель Сэми Якобсен стал очевидцем уникального природного явления, когда вода по скалам начала течь вверх. Видеоролик природной аномалии был выложен Twitter-аккаунте.

На кадрах хорошо видно, как во время шторма сильная водяная струя бьет прямо в небо, поднимаясь по скалам.

Удивительное зрелище стало возможным в результат образования воздушного вихря, который образовался над водой в результате сильного ветра.