Вода течет вверх: на Фарерских островах сняли удивительное явление
Природная аномалия была снята очевидцем в скалистой местности недалеко от острова Сувурой.
© Видео: WEATHER/ METEO WORLD, Samy Jacobsen, Twitter © Фото: StormchaserUKEU, Samy Jacobsen, Twitter
На Фарерских островах местный житель Сэми Якобсен стал очевидцем уникального природного явления, когда вода по скалам начала течь вверх. Видеоролик природной аномалии был выложен Twitter-аккаунте.
На кадрах хорошо видно, как во время шторма сильная водяная струя бьет прямо в небо, поднимаясь по скалам.
Удивительное зрелище стало возможным в результат образования воздушного вихря, который образовался над водой в результате сильного ветра.