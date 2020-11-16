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СМИ: Минцифры может обязать операторов связи блокировать мошенников

Виктория Ивашечкина
05:38 16.11.2020
Уточняется, что инициативу ведомства планируется обсудить в понедельник с участием представителей МВД, ФСБ, Роскомнадзора.
СМИ: Минцифры может обязать операторов связи блокировать мошенников
© Фото: pixabay.com

Российские СМИ пишут, что Минцифры разработало законопроект, которым предлагается обязать сотовым операторам устанавливать системы для противодействия телефонному мошенничеству.

Таким образом, абоненты смогут пожаловаться на мошенничество и спам. При этом номера, с которых поступали подозрительные звонки, будут заблокированы после предварительной проверки, передает издание «Коммерсантъ».

Уточняется, что под таким мошенничеством понимается трафик, при котором абонента вызывают через подменный номер, получив несанкционированный доступ к операторскому оборудованию. Это в свою очередь приводит к нарушению безопасности сети и прав третьих лиц.

СМИ пишет, что ведомство предложило в качестве телефонного спама рассмотреть сообщения или вызовы, целью которых является распространение рекламы без согласия абонента.

Издание, ссылаясь на данные Минцифры сообщает, что за третий квартал 2020 года Банк России предоставил операторам информацию о 9,6 тысячи номеров, которые были выявлены по подозрению в совершении мошенничества. При этом из них было заблокировано 66 номеров.

Сообщается, что инициативу ведомства планируется обсудить в понедельник, 16 ноября, на совещании межведомственной рабочей группы с участием представителей этого министерства, а также МВД, ФСБ, Роскомнадзора, Банка России.

Ранее в Роскачестве рассказали о новом способе телефонного мошенничества – звонке с собственного номера абонента. По словам специалиста, такой способ сильно привлекает внимание – обычно люди удивляются, увидев звонок с собственного номера.

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