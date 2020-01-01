Судебные приставы будут общаться с должниками онлайн

С 1 января 2020 года в силу вступил закон, который позволяет судебным приставам взаимодействовать с гражданами онлайн: через интернет или посредством СМС.

Новые правила предоставляют больше возможностей для общения с должниками. Так, судебный пристав-исполнитель может выслать вынесенное постановление в электронном виде в личный кабинет на едином портале государственных услуг.

Также с согласия сторон их будут по СМС извещать об исполнительном производстве, исполнительных действиях, применении мер принудительного исполнения и иных действиях.