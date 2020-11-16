Первый регион в России ввел локдаун из-за COVID-19

В Бурятии с понедельника, 16 ноября, начинает действовать двухнедельный локдаун из-за увеличения случаев коронавируса. В регионе закрываются все торговые центры, рестораны, кафе и бары, фитнес-клубы, бани и сауны, бассейны, а также учреждения допобразования.

Об ограничительных мерах ранее объявил глава республики Алексей Цыденов. По его словам, решение обусловлено дефицитом лекарств и переполненностью «ковидных» коек в регионе. Цыденов особо подчеркнул, что в половине выявляемых случаев заболевают молодые люди в возрасте от 19 до 30 лет, и призвал молодежь быть ответственное.

Цыденов отметил, что ограничения вводятся только на две недели, до 30 ноября, и продлевать их не планируется.

Бурятия стала первым регионам в стране, который вводит локдаун во время второй волны коронавируса. По состоянию на 16 ноября в регионе зафиксировано 15 378 случаев инфицирования, за сутки вирус выявили у 269 человек. Зарегистрировано также самое большое количество умерших за сутки с начала пандемии – 10 человек. Число летальных случаев выросло до 297.