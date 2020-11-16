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Огневое поражение противника: кадры учений артиллеристов с гаубицами «Мста-С» под Москвой

Виктория Ивашечкина
05:10 16.11.2020
Занятия с боевой стрельбой проводились в преддверии Дня ракетных войск и артиллерии.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Военнослужащие артиллерийского соединения гвардейской танковой армии Западного военного округа (ЗВО), дислоцированного в Московской области, в рамках тактико-специальных занятий выполнили огневые задачи по поражению целей, имитирующих бронированную технику и живую силу условного противника на максимальной дальности до 10 тысяч метров.

В полевых условиях расчеты 152-мм самоходных гаубиц «Мста-С» выполнили стрельбу полупрямой наводкой и с закрытых огневых позиций. Также артиллеристы отработали противоогневой маневр как последовательно, так и «карусельным способом», с одновременным выполнением батареями огневых задач и самостоятельным оставлением огневой позиции. Задачи по огневому поражению «противника» выполнялись в составе батареи и дивизиона.

Занятия с боевой стрельбой проводились в преддверии Дня ракетных войск и артиллерии под руководством командующего гвардейской танковой армии ЗВО генерал-лейтенанта Сергея Кисель, в которых было привлечено порядка 500 военнослужащих и задействовано порядка 150 единиц вооружения, военной и специальной.

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