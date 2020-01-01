Момент сожжения гигантской фигуры мыши в центре Владивостока попал на видео

Опубликовано видео сожжения дорогостоящей праздничной фигуры мыши, размещенной на главной площади Владивостока. Неизвестные уничтожили декорацию стоимостью 677 тысяч рублей.

На кадрах с места происшествия видно, как горит лежащая на земле гигантская фигура. Собравшиеся вокруг очевидцы попыток тушения не предприняли. Ролик опубликован в паблике «Безумный Владивосток» в социальной сети VK.

В декабре мышь повредил местный житель, не справившийся с управлением автомобилем. Мужчина был задержан, а мышь было решено оставить на месте, пока идет разбирательство.