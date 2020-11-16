Предсказания Ванги и «флагопреставления»: как США переживает новый кризис после выборов

Любое смутное время в любой стране – это время раздолья для разного рода предсказателей и мистиков. И сейчас особо неспокойная ситуация в США на фоне итогов выбора нового президента страны. Возможно, Дональду Трампу не стоит особо расстраиваться на тему своего возможного проигрыша.

Дело в том, что все в Америке знают о проклятии индейского вождя Текумсе, который предсказал, что каждый американский лидер, избранный в год, цифра которого делится на 20, умрет или будет убит до окончания срока своего президентства.

К слову, так случилось с Уильямом Гаррисоном, и с Джоном Кеннеди. И, глядя на 77 летнего Джо Байдена, это проклятие почему-то тоже вспоминается.

Смех смехом, но чтобы понять, что непогрешимая американская демократия, американский финансовый и политический истеблишмент пребывают в глубочайшем кризисе, и к гадалке ходить не надо.

В американскую исключительность, похоже, не верит уже никто. Финансовый пузырь раздут до предела, долларовый станок строчит без остановки, и если уж бывший член совета директоров Федеральной Резервной системы США Стивен Роуч открыто анонсирует крах доллара в ближайшие три года, то к этому стоит прислушаться.

Всего один удар молнии в штате Висконсин надвое разорвал самый большой в США символ американского величия и единства. В разгар президентской гонки и беспорядков на улицах городов многие суеверные американцы восприняли это как дурной знак. И в последние годы подобные «флагопреставления» происходят все чаще. Вот так было на Лондонской Олимпиаде.

А во время одного из матчем по американскому футболу случилось следующее: распевая, американский гимн, посетители мероприятия так усердно тянули флаг каждый на себя, что как раз на словах: «Звездно-полосатое знамя пусть реет долго над землей свободы», полотнище не выдержало.

Что-то очень похожее происходит и в американском обществе. Прошедшие в начале ноября выборы президента США у простых американцев лишь прибавили ощущение, что впереди их ждет далеко не самое светлое будущее. Ожесточенная, порой за гранью здравого смысла, схватка двух старцев показала, что политическое и моральное дно.

Окончательный исход выборов еще не известен, и случиться может все, что угодно. Вот только для США принципиально это ничего не изменит. Трамп рассорил Америку едва ли не со всем миром. Джо Байден, уверены многие в США, страдает деменцией.

О том, что закат эпохи американского доминирования наступит в 21 столетии предсказывала еще болгарская прорицательница Ванга. В своих пророчествах она утверждала, что 44-й президентом США станет «Черный человек», и с его приходом падет Америка. Им стал Барак Обама, и именно ему приписывают начало деградации американской государственности.

Но последним президентом Обама не стал. Возможно, дело в правильности трактовки слов ясновидящей. Журналист Сергей Косторной еще в 90-х снимал фильм о прорицательнице вспоминает, что она не любила говорить о политике. Он много раз задавал вопрос о будущем США и иногда получал ответы.

По словам Косторного, Ванга сказала ему, что Америка находится в очень плохом энергетическом поле, и там очень много зла и много думают о деньгах.

К разного рода предсказания можно относиться скептически. Словам Ванги можно верить или нет, но то, что происходит в США сейчас вполне укладывается в описания Болгарской прорицательницы. Нечто подобное, основываясь на уже вполне осязаемых процессах, прогнозируют и американские экономисты.

Трудно заподозрить в мистике, например, бывшего члена совета директоров Федеральной резервной системы США. Стивен Роуч фактически анонсировал крах доллара, девальвацию в 35% только за три года. Виновата в этом, уверен экономист, так называемая американская исключительность и нежелание смотреть по сторонам.

Норвежский ученый социолог, математик, ведущий консультант ООН и ОБСЕ, Йохан Галтунг, с большой точностью предсказавший падение Берлинской стены и развал СССР, еще 10 лет назад предсказал крах США в 2025 году.

Однако сейчас, внимательно проанализировав происходящие в Соединенных Штатах процессы, он скорректировал свой прогноз. Норвежский ученый уверен, падения Америки начнется уже в этом году. И тому есть несколько причин: экономическая, доллар перестает быть главной мировой резервной валютой. Военная: после второй мировой США не выиграли ни одной войны, даже против малых стран. В политике у Америки нет согласия с Европейскими странами практически ни по одному вопросу.

И 2020 год очередных президентских выборов в США заставил многих вспомнить старинное проклятие американских президентов, произнесенное перед смертью вождем индейского племени Шауни, Текумсе. Вождь проклял белых за нарушение договора и предательство. Перед смертью он сказал, что каждый американский президент, избранный в год, делящийся без остатка на 20, умрет еще до конца своего президентского срока.

Первым стал Уильям Гаррисон, который отобрал у индейцев огромные территории и разгромил их в решающей битве. Избранный в 1840 году, он умер через год после инаугурации. Вторым был Авраам Линкольн, ставший президентом в 1860-м, был убит уже после переизбрания на второй срок, через пять лет. В 1880 году во главе США Джеймс Гарфилд. Всего через год погибает в результате покушения. Далее 1900 год, Уильям МакКинли – убит. Уорен Гардинг избирается в 1920, умирает в 23-м. Франклин Рузвельт на второй срок избран в 1940, умирает в 45-м во время четвертого срока. Спустя три года после избрания в 1963 погибает Джон Кеннеди.

Проклятие, говорится в придании, будет действовать до седьмого колена. Череду смертей, что называется, на посту прервал Рональд Рейган. Ему удалось выжить после ранения в 1981-м. Затем неудачное покушение на Буша-младшего, избранного в 2000. И вот 2020-й, десятое колено, Джо Байден может на себе проверить силу проклятия индейского вождя. Если, конечно, раньше не вступят в силу многочисленные проклятия его политических оппонентов.

Байден же, судя по его обещаниям, собирается жить вечно. Победить пандемию, расизм, вернуть потерянное согласие в НАТО и укрепить альянс, запретить американцам иметь оружие и, конечно же, максимально усилить санкционное давление на Россию. И, похоже, именно Россия для Байдена главный, едва ли не единственный объединяющий вокруг его персоны актив.