Ракета Falcon 9 с пилотируемым кораблем Crew Dragon стартовала к МКС

Ракета-носитель Falcon 9 стартовала во Флориде с пилотируемым кораблем Crew Dragon. Корабль совершает первый рабочий рейс на Международную космическую станцию (МКС) с четырьмя астронавтами на борту.

Старт дан в расчетное время – 19.27 в воскресенье по времени Восточного побережья США (03.27 в понедельник по московскому времени). Прямую трансляцию события ведет NASA.

На МКС отправились астронавты космического агентства Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шэннон Уокер, а также японец Соити Ногути.

Перед запуском в кабине Crew Dragon зафиксировали незначительное падение давления, причиной стали инородные твердые частицы в уплотнителе люка. После их удаления из-за скачка давления при проверке герметичности было принято решение провести еще одно открытие люка. Специалисты обнаружили некое инородное тело, которое могло помешать обеспечению герметичности. После проверки, удаления инородных предметов и смазки люк вновь был задраен. Повторный тест на герметичность корабля признали удовлетворительным.

Это первый рейс регулярный рейс Crew Dragon на МКС, испытательный запуск с двумя астронавтами был проведен в мае. Прибытие корабля на станцию ожидается утром во вторник по московскому времени.