Названа главная ошибка при заваривании чая
По словам специалистов, заливать чайные листья рекомендуется только кипятком.
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Специалисты немецкого Федерального института оценки рисков (BfR) заявили, что при заваривании чая обязательно нужно соблюдать инструкцию.
В частности, заливать чайные листья рекомендуется кипятком и настаивать напиток около пяти минут.
«Это позволит обезопасить себя от бактерий, дрожжей или плесени, которые иногда встречаются даже в дорогих сортах чая», - пишет «Росбалт».
Кроме того, специалисты предупредили, что при настаивании напитка в течении нескольких часов, пользы для организма не будет.
Ранее во Всемирной организации здравоохранения рассказали, почему традиционный японский чай способен замедлить старение организма.