В стране и мире Названа главная ошибка при заваривании чая Светлана Головина По словам специалистов, заливать чайные листья рекомендуется только кипятком. © Фото: pixabay.com Специалисты немецкого Федерального института оценки рисков (BfR) заявили, что при заваривании чая обязательно нужно соблюдать инструкцию. В частности, заливать чайные листья рекомендуется кипятком и настаивать напиток около пяти минут. «Это позволит обезопасить себя от бактерий, дрожжей или плесени, которые иногда встречаются даже в дорогих сортах чая», - пишет «Росбалт». Кроме того, специалисты предупредили, что при настаивании напитка в течении нескольких часов, пользы для организма не будет. Ранее во Всемирной организации здравоохранения рассказали, почему традиционный японский чай способен замедлить старение организма. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика