После нескольких лет скитаний: как сирийские беженцы разместились в городе Аль-Джамея

Освобожденные из лагеря беженцев граждане Сирии разместились в городе Аль-Джамея. Сирийцы говорят, что даже в пункте временного размещения условия проживания гораздо лучше.

По словам одной беженки, когда началась война, ее семье пришлось бежать от боевиков.

«Мы несколько лет скитались по лагерям, жили в ужасных условиях. Когда наша армия освободила Хомс, мы узнали, что наш дом разрушен, возвращаться теперь некуда», - рассказала женщина.

Здесь в основном многодетные семьи, в которых зачастую по пять или семь детей. И каждый вспоминает жизнь в лагере с ужасом.

«Под властью боевиков мы жили на положении бесправных рабов. Они могли забрать у нас женщин, могли убить мужчину, это все было. Мы забыли даже, что такое свежие овощи, жили на хлебе и воде», - отметила беженка.

На подконтрольной боевикам территории у Рихам Аль Хосни не было шансов получить образование. А здесь доступно в том числе и высшее.

«Мы жили в районе Керт Зайтун в старом Хомсе. Я помню, что было, когда город захватывали террористы. Мы бежали, в чем стояли, не успели взять ни вещей, ни продуктов. Мы испытали что такое страх и голод в полной мере», - подчеркнула другая беженка.

Террористы забирали себе все медикаменты, которые поставляли благотворительные организации. И впервые за долгое время люди получили возможность получить доступ к медицинской помощи.

Ферас Сархан, старший пункта временного размещения беженцев, представитель сирийского Красного Полумесяца, рассказал, что регулярно в Аль-Джамею приезжает бригада врачей. При необходимости беженцам бесплатно дают лекарства. Правительство обеспечило их детей квотами в районной школе.

Сейчас во временном пункте размещения готовятся к зиме. Завозят печки и теплые вещи. Дома многих беженцев разрушены, им некуда сейчас возвращаться и возможно придется задержаться на несколько лет.