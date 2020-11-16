Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

ЦИК Молдавии огласил итоги подсчета голосов на президентских выборах внутри страны

Анна Касаткина
03:16 16.11.2020
Второй тур выборов президента Молдавии прошел в воскресенье, 15 ноября.
ЦИК Молдавии огласил итоги подсчета голосов на президентских выборах внутри страны
© Фото: Евгений Одиноков РИА Новости

Бывший премьер Молдавии, лидер партии «Действие и солидарность» Майя Санду победила на выборах президента в Молдавии по итогам подсчета бюллетеней с избирательных участков внутри страны. За нее отдали 56,28% голосов, сообщает ЦИК Молдавии.

Второй тур выборов президента Молдавии прошел в воскресенье, 15 ноября. Претендентами на кресло главы государства были Санду и баллотирующийся на второй срок президент Игорь Додон.

По итогам обработки 100% бюллетеней в Молдавии за Санду отдали свои голоса 56,28% граждан, за Додона – 43,72%. В целом ЦИК обработал 98,69% протоколов. Еще подсчитываются голоса на избирательных участках в США и Канаде.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
23:36 В стране и мире
ЦИК Молдавии опубликовал промежуточные итоги президентских выборов
22:50 В стране и мире
Додон заявил, что лидирует на выборах в Молдавии
21:15 В стране и мире
Видео
Расходимся по домам: что происходит в России в период новой вспышки коронавируса
22:21 В стране и мире
Глава Минтранса РФ заразился COVID-19 и ушел на самоизоляцию
21:55 Спорт
Россия уступила Турции в матче Лиги наций
Популярное
Популярное
Ученые рассказали об убивающем COVID-19 натуральном продукте
Видео
Винокур раскритиковал призыв Меладзе бойкотировать новогодние программы
Видео
Легкий, бюджетный, проходимый: военный представитель рассказал о преимуществах багги «Сармат»
Военный летчик оценил действия экипажа аварийно приземлившегося Ан-124
Меладзе призвал артистов бойкотировать съемки в новогодних программах из-за новых ограничений
Видео
Выстрел в стекло: в конфликтах на дороге стали применять огнестрельное оружие
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.