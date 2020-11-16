ЦИК Молдавии огласил итоги подсчета голосов на президентских выборах внутри страны

Бывший премьер Молдавии, лидер партии «Действие и солидарность» Майя Санду победила на выборах президента в Молдавии по итогам подсчета бюллетеней с избирательных участков внутри страны. За нее отдали 56,28% голосов, сообщает ЦИК Молдавии.

Второй тур выборов президента Молдавии прошел в воскресенье, 15 ноября. Претендентами на кресло главы государства были Санду и баллотирующийся на второй срок президент Игорь Додон.

По итогам обработки 100% бюллетеней в Молдавии за Санду отдали свои голоса 56,28% граждан, за Додона – 43,72%. В целом ЦИК обработал 98,69% протоколов. Еще подсчитываются голоса на избирательных участках в США и Канаде.